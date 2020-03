UEFA vergab Europa-League-Finale 2022 an Budapest

Das Finale der Fußball-Europa-League 2022 wird in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Das entschied das Exekutivkomitee der UEFA bei seiner Sitzung am Montag in Amsterdam. Das Finale der Champions League wird 2022 wie bereits im Vorjahr beschlossen in München ausgetragen.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Puskas-Arena in Budapest