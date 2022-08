Ukraine: Fußballspielen als patriotische Vaterlandspflicht

Alarmsirenen unterbrachen ukrainisches Ligaspiel - Real-Madrid-Besieger kehrte als Kriegsfreiwilliger zurück.

Trotz des Kriegs gegen Russland wird in der Ukraine wieder eine Fußballmeisterschaft gespielt. Wie kompliziert sich die Rückkehr auf den Rasen in dem vom Krieg geplagten Land gestaltet, zeigte sich am Mittwoch in Lwiw. Die Partie zwischen Ruch Lwiw und FC Metalist Charkiw, wurde drei Mal durch Alarmsirenen unterbrochen. Erst viereinhalb Stunden nach dem Anpfiff folgte der Schlusspfiff, die Akteure mussten insgesamt 145 Minuten im Schutzbunker verbringen.

Eine 0:1-Niederlage gab es zum Start der Liga für Kryvbas Krywoi Rog gegen Kolos Kovalivka. Aufsteiger Kryvbas hat angekündigt, seine Heimspiele trotz aller Bedenken im eigenen Stadion auszutragen. Krywoi Rog, die Heimatstadt von Präsident Wolodymir Selenskij, liegt im Süden der Ukraine und nur rund 40 Kilometer von der aktuellen Frontlinie entfernt.

So wie die anderen Clubs in die relativ sicheren Regionen in und um die Hauptstadt Kiew oder in den Westen zu übersiedeln, kommt aber nicht in Frage. Als vor dem Liga-Neustart diskutiert wurde, ob man die Spiele im Ausland austragen soll, sagte Trainer Jurij Wernydub: "Das muss hier in unserem Land geschehen. Es ist wichtig für unsere Soldaten." Wernydub hat als Trainer des moldawischen Clubs Sheriff Tiraspol noch vor knapp einem Jahr in der Champions League für Aufsehen gesorgt. Sheriff besiegte den späteren Gewinner Real Madrid sensationell mit 2:1. Nach Beginn des russischen Angriffs meldete sich der 56-jährige sofort freiwillig zum Kriegsdienst in seiner ukrainischen Heimat: "Jeder Mann hätte so gehandelt", sagt er.

Als der Kryvbas-Präsident Wernydubs Armee-Einheit Geld spendete, kam der Kontakt zustande. Nun steht Wernydub an der Fußballfront - für einen, wie er sagt, "wahrhaft patriotischen, echten ukrainischen Club".