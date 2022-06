Ukraine nach 3:1-Sieg in Schottland im WM-Play-off-Finale

Der Traum der Ukraine von der Teilnahme an der Fußball-WM in Katar im Winter lebt weiter. Die Ukrainer bezwangen Gastgeber Schottland am Mittwochabend im aufgrund des Krieges verspätet ausgetragenen Play-off-Halbfinale im Glasgower Hampden Park mit 3:1. Damit wartet auf das Team von Trainer Oleksandar Petrakow nur noch die Hürde Wales am Sonntag (18.00 Uhr). Die Waliser hatten Ende März die Hoffnungen von Österreichs Team mit einem 2:1-Sieg in Cardiff frühzeitig begraben.

SN/APA/AFP/ANDY BUCHANAN Riesen-Jubel bei der Ukraine nach dem 3:1 gegen Schottland in Glasgow