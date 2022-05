Ukraines Nationalteam gewinnt emotionales Spiel in Gladbach

Die ukrainische Nationalmannschaft und Borussia Mönchengladbach haben in einem emotionalen Benefizspiel ein fußballerisches Zeichen gegen den Krieg gesetzt. In der ersten Partie der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion in das Land standen Solidarität und konkrete Hilfe im Mittelpunkt. Die meisten der 20.223 Zuschauer feuerten beide Mannschaften am Mittwoch beim 2:1 der Ukraine im Borussia-Park mit Applaus und Gesängen an.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Viel Jubel um Ukraines Team in Gladbach