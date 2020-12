Umfrage bringt deutliches Ergebnis: 74 Prozent der Salzburger setzen auf Sieg von Red Bull

Red Bull Salzburg steht in der 5. Runde der Champions League bei Lok Moskau unter Druck, muss fast gewinnen. Eine tipp3-Umfrage ergab ein klares und auch überraschendes Ergebnis.

Zum Showdown in das winterliche, bitterkalte Moskau hob die Mannschaft von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Montag pünktlich um 10.30 Uhr mit dem Charterflug AXY3002 von Salzburg in Richtung Russland zum Duell am Dienstag mit Lok Moskau ab. Der Druck, der auf der Truppe von Trainer Jesse Marsch vor der fünften Runde in der Gruppenphase der Champions League lastet, ist groß. Denn bei einer Niederlage ist die internationale Saison für Österreichs Rekordmeister bis auf das Abschlussspiel gegen Atlético Madrid ...