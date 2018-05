Unai Emery ist Wenger-Nachfolger bei Arsenal

Der Spanier Unai Emery ist am Mittwoch als Nachfolger von Arsene Wenger als neuer Coach des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Arsenal präsentiert worden. Der 46-jährige Baske hatte in den vergangenen zwei Jahren den französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain trainiert und zuvor den FC Sevilla zu drei Titeln in der Europa League geführt.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Der Spanier Emery freut sich auf Arsenal und London