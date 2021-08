Unattraktiv, aber lösbar: Bullen dürfen vom Aufstieg träumen

Ein Traumlos in der Gruppenphase der Champions League sieht anders aus, aber Fußballmeister Red Bull Salzburg darf sich zumindest Hoffnungen machen, die K.-o.-Phase zu erreichen.

In den vergangenen beiden Jahren zog Fußballmeister Red Bull Salzburg jeweils das große Los. In der Gruppenphase der Champions League hießen die Gegner FC Liverpool, Bayern München, Napoli und Atlético Madrid. Liverpool und die Bayern kamen jeweils als regierende Sieger der Königsklasse nach Salzburg. Im dritten Anlauf erwischten die Bullen am Donnerstag bei der UEFA-Auslosung in Istanbul keine Traumgruppe mit klingenden Namen. Salzburg trifft in Gruppe G auf den französischen Meister Lille (liegt in der Fünfjahreswertung weit hinter Salzburg), den ...