Unbekannte attackierten vor CL-Finale in Kiew Liverpool-Fans

Mehrere Liverpool-Fans sind vor dem Finale der Fußball-Champions-League in Kiew zusammengeschlagen worden. Ein Dutzend Vermummter stürmte ein Restaurant in der Nähe des Olympiastadions im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt und begann auf die Fans einzuprügeln, wie Medien am Freitag berichteten. Nach Polizeiangaben wurden mindestens zwei Männer verletzt. Zwei Angreifer seien festgenommen worden.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY So friedlich verhalten sich Fans vor dem CL-Finale in Kiew nicht immer