Unentschieden von LASK- bzw. WAC-Gegnern PSV und Basaksehir

Die kommenden Gegner des LASK und des WAC in den Donnerstagpartien der Fußball-Europa-League haben sich am Samstag jeweils mit einem Remis zufriedengeben müssen. PSV Eindhoven, zu Gast auf der Linzer Gugl, holte in den Niederlanden bei Sparta Rotterdam ein 2:2. Basaksehir, das gegen Wolfsberg antritt, spielte bei Alanyaspor 0:0 und liegt drei Punkte hinter dem vorläufigen Leader auf Platz vier.

In der Eredivisie wuchs der Rückstand von PSV auf Tabellenführer Ajax bereits auf acht Punkte an. Immerhin holte das Team von Trainer Mark van Bommel beim Mittelständler dank Michal Sadilek (56.) und eines Last-Minute-Treffers von Cody Gakpo (90.) zweimal einen Rückstand auf. Es war PSVs viertes Pflichtspiel ohne Sieg in Folge. Quelle: APA