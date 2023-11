Union Berlin trennt sich von Urs Fischer und Salzburger Co-Trainer Markus Hoffmann

Urs Fischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist gab am Mittwoch nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz die einvernehmliche Trennung vom Schweizer Coach bekannt.

Nach einem kometenhaften Aufstieg unter Urs Fischer, der nach dem Aufstieg in die Bundesliga mit der Teilnahme an der Champions League in dieser Saison gipfelte, rutschte der Hauptstadtclub in eine sportliche Krise. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn der Deutschen Bundesliga kassierten die Unioner zuletzt neun Niederlagen in Serie und rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab. Auch in der Champions League ist man nach vier Spieltagen mit gerade einmal einem Punkt Letzter der Gruppe C. "Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft gekostet. Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert: Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen", wird Fischer in einer Aussendung des Clubs zitiert.