United gewinnt Manchester-Derby gegen City mit 2:1

Manchester United hat am Samstag in der Premier League das Stadtderby gegen City für sich entschieden. Die Elf von Trainer Erik ten Hag besiegte in der 20. Runde den englischen Meister im Old Trafford mit 2:1. Bruno Fernandes (78.) und Marcus Rushford (82.) drehten die hochemotionale Partie zugunsten der Gastgeber, nachdem Jack Grealish City in Führung (60.) gebracht hatte. In der Tabelle liegen die Red Devils nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Lokalrivalen.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Umstrittener Treffer von Bruno Fernandez führt United auf Siegerstraße