Urteil gegen Roter Stern nach Salzburg-Platzsturm am Freitag

Roter Stern Belgrad erwartet am Freitag das Urteil der Europäischen Fußball-Union für den Platzsturm der eigenen Anhänger nach dem Play-off-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation in Salzburg (2:2). Den Serben ist erst vorige Woche eins ihrer ursprünglich zwei Geisterspiele erlassen worden, zu denen sie wegen rassistischer Entgleisungen der Fans in der zweiten Runde verurteilt worden waren.

SN/APA/DANIEL KRUG Die euphorischen Belgrad-Fans stürmten nach Abpfiff den Platz