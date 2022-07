Uwe Seeler ist tot: Trauer um die treueste Seele des Fußballs

Die Hamburger Stürmerlegende Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Er war nie Weltmeister und nie Europacupsieger und doch gilt er als einer der größten deutschen Fußballer der Geschichte. Er genoss Zeit seines Lebens größte Anerkennung und Respekt in der Fußballwelt. Uwe Seeler, Ehrenkapitän des DFB und eine unumstrittene Legende des deutschen Fußballs, ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.

26 Jahre lang spielte der Mittelstürmer nur für einen einzigen Club. Beim Hamburger SV wurde der Sohn eines Hafenarbeiters groß. Beim HSV, in dieser Zeit der dominierende Verein im Norden Deutschlands, entwickelte sich der nur 1,70 Meter große Seeler zum Nationalspieler. Kurz nach dem "Wunder von Bern" debütierte er unter Trainerlegende Sepp Herberger. 16 Jahre später, bereits in der Farbfernseh-Ära, nahm er nach der WM in Mexiko und 72 Länderspielen mit 43 Toren seinen Abschied. Die Plätze zwei, drei und vier sowie ein Viertelfinale waren seine Ausbeute bei Weltmeisterschaften. Das Bild, wie er mit gesenktem Kopf nach dem unglücklich verlorenen Finale von Wembley 1966 (2:4 nach Verlängerung gegen England) vom Platz geht, gehört zu den berühmtesten Sportfotos der Geschichte.

1972 trat Seeler auch beim HSV ab. Trotz zahlreicher Angebote zahlungskräftiger Clubs aus dem Ausland hatte er seinen Hamburgern immer die Treue gehalten. Gerade diese enge Bindung und Bodenständigkeit machte "Uns' Uwe" ungemein populär. Der volksverbundene Seeler verkörperte für die Fans das verklärte Idealbild eines Fußballers, der noch der Freude und der Ehre willen spielt.

Deutscher Meister (1960) und Pokalsieger (1963) sowie Torschützenkönig in der Premierensaison der Bundesliga (1964) stehen in seiner Erfolgsliste. Viel länger ist die Aufzählung von Seelers Ehrungen, bis hin zum Bundesverdienstkreuz.

Das Schicksal seines HSV ließ das Idol nie kalt. Von 1995 bis 1998 fungierte er sogar als glückloser Präsident des traditionell chaotisch geführten Vereins, der mittlerweile Zweitligist ist. Der Stammgast im Volksparkstadion litt zuletzt öfter unter gesundheitlichen Problemen. Am Donnerstag ist Uwe Seeler im engsten Kreis seiner Familie zu Hause friedlich eingeschlafen.