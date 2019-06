Verdächtiger im Zusammenhang mit Tod von Sala festgenommen

Fünf Monate nach dem Tod des argentinischen Fußball-Profis Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal ist in Großbritannien ein Verdächtiger festgenommen worden. Dem 64-Jährigen aus North Yorkshire werde fahrlässige Tötung durch eine "rechtswidrige Handlung" zur Last gelegt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/LOIC VENANCE Der Fu§ball-Profi starb bei einem Flugzeugabsturz