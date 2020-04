Verjährungsfrist nicht verlängert - WM-2006-Prozess beendet

Im Prozess in der Schweiz gegen Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi und drei frühere Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird es definitiv kein Urteil geben. "Die Verjährung wird am 27. April 2020 eintreten. An den materiellrechtlichen Verjährungsfristen wurde notrechtlich nichts geändert", teilte Bernhard Isenring, Anwalt des angeklagten Ex-DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, mit.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach