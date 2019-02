Verletzte nach Streit zwischen Fans von Lazio und Sevilla

Bei einem Streit zwischen Fußballfans von Lazio Rom und FC Sevilla sind laut italienischen Medienberichten drei Menschen niedergestochen worden. Bei den Verletzten handle es sich um zwei Spanier und einen Amerikaner. Am Donnerstagabend treffen bei einem Europa-League-Spiel in Rom die beiden Clubs aufeinander.

Der Streit sei am Vorabend des Spiels am Mittwoch in einem bei Lazio-Fans beliebten Lokal nahe des Kolosseums in Rom ausgebrochen. Die Polizei ermittelt. Vor dem Spiel der beiden Clubs sei die Sicherheit in Rom erhöht worden. Rund 1.500 spanische Fans werden bei dem Match im Olympiastadion erwartet. Beim FC Sevilla steht Maximilian Wöber unter Vertrag, der Wiener ist allerdings für die Partie in Rom gesperrt.

Quelle: Apa/Dpa