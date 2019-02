Verletzung bei Lionel Messi nach Doppelpack

Ein Doppelpack von Lionel Messi (39./Elfer, 64.) hat dem FC Barcelona am Samstagabend die dritte Saisonniederlage in der spanischen Fußball-Primera-Division erspart. Der Argentinier rettete seinem Club damit ein 2:2 gegen den FC Valencia. Danach erlitt er allerdings eine Oberschenkelblessur und ist für den "Clasico" gegen Real Madrid am Mittwoch fraglich.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Lionel Messi trifft und trifft und trifft