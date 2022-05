VfL Wolfsburg holt Niko Kovac als neuen Cheftrainer

Niko Kovac kehrt in die deutsche Fußball-Bundesliga zurück und wird Trainer von VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen, bei denen die Österreicher Xaver Schlager, Pavao Pervan und künftig auch Patrick Wimmer spielen, verkündeten am Dienstag die Verpflichtung des ehemaligen Meistertrainers von Bayern München. Der 50-Jährige unterschrieb einen bis 2025 gültigen Vertrag. Der gebürtige Berliner soll beim Volkswagen-Club wieder an die erfolgreiche Arbeit von Oliver Glasner anknüpfen.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Rückkehr in die deutsche Bundesliga