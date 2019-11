Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Dienstag in der Champions League einen Auswärtspunkt bei SSC Napoli geholt. Die Salzburger erreichten in Neapel ein 1:1 (1:1) und sind in Gruppe E weiter Tabellendritter. Die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale ist zwei Runden vor Schluss aber nur noch sehr gering.

