Video: DFB-Team startet in Seefeld in EM-Vorbereitung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Freitag in Tirol in die EM-Vorbereitung. Bis zum 6. Juni absolviert das Team um die prominenten Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels ein Trainingslager in Seefeld. Bis zum Mittag soll der Großteil der 26 von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Akteure im Teamhotel eintreffen. Das erste Training findet am späten Nachmittag auf dem Olympiagelände statt. "Die Intensität wird hochgefahren", kündigte Löw an.

