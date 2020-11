Nach dem Tod von Diego Maradona ist der Leichnam des argentinischen Fußball-Idols im Regierungspalast in Buenos Aires aufgebahrt worden. Tausende Menschen standen schon vor Sonnenaufgang Schlange, um Abschied von Maradona nehmen zu können, an. Um die besten Plätze in der Reihe der Wartenden gab es Rangeleien mit der Polizei.

