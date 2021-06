Finnlands Fußballer erhalten vor dem ersten EM-Spiel ihrer Geschichte eine riesige Welle der Unterstützung aus der Heimat. Das finnische DJ-Duo Mika&Samuli nahm unter dem Titel "Oi Suomi on!" eine EM-Hymne für die Fans auf, in der es zu bekannter Stadionmusik übersetzt heißt: "Wir haben eine Sauna, Schnaps und eine Axt, oh Finnland ist so wunderbar!"

