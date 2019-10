Die Ex-England-Legionäre Jan-Aage Fjörtoft und Didi Hamann trauen Red Bull Salzburg einiges zu beim Champions-League-Auftritt in Liverpool.

"Es erwartet euch eine geile Atmosphäre", sagt Fjörtoft, der am Montag zu Gast bei "Sport und Talk im Hangar-7" bei ServusTV war. "Ich beneide die Salzburger. Schade, dass ich zu alt bin", meint der frühere Rapid-Publikumsliebling, der auch einige Jahre bei Swindon in der Premier League gespielt hat. Besonders freut er sich auf den Auftritt seines norwegischen Landsmannes Erling Haaland: "Ich habe mit seinem Vater zusammen gespielt und daher die Entwicklung verfolgt. Du guckst in seine Augen und siehst, dass er desperat ist, Tore zu schießen."

Didi Hamann war sieben Jahre lang Legionär beim FC Liverpool und schwärmt noch immer von der Atmosphäre an der Anfield Road: "Die Fans werden eine Atmosphäre vorfinden, die sie noch nie erlebt haben."

Chancen räumen beide dem österreichischen Meister ein: "Es wird das einfachste Spiel für Salzburg. Mir gefällt, dass sie sich nicht hinten reinstellen." Hamann ist überzeugt: "Es wird unheimlich schwer, weil Liverpool heimstark ist. Aber ich glaube nicht, dass sie unter die Räder kommen."

Quelle: SN