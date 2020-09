Video: LASK mit 7:0 gegen Dunajska Streda ins EL-Play-off

Der LASK hat die erste Hürde auf dem Weg in die Fußball-Europa League mit Bravour hinter sich gebracht. Die Linzer bezwangen den slowakischen Tabellenführer Dunajska Streda in der dritten Qualifikationsrunde am Donnerstag nach einer Torgala daheim mit 7:0 und feierten damit ihren höchsten Sieg im Europacup überhaupt. Im Play-off um den Aufstieg in die lukrative Gruppenphase trifft der LASK nun am kommenden Donnerstag - wie schon im Vorjahr - auf Sporting Lissabon.

