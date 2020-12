Video: Leipzig in CL nach 3:2 weiter - Rassismus-Skandal in Paris

RB Leipzig hat sich am Dienstagabend ein Achtelfinal-Ticket in der Fußball-Champions-League gesichert. Der deutsche Bundesligist feierte im Schlager der Gruppe H gegen Manchester United einen 3:2-Heimerfolg und hängte die Engländer in der Tabelle noch um drei Punkte ab. Der Gruppensieg stand noch nicht definitiv fest, da die Parallel-Partie von Paris St. Germain gegen Istanbul Basaksehir nach einem Rassismusvorfall des 4. Offiziellen abgebrochen wurde.

Dieses Video liegt auf YouTube