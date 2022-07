Video: Mehr als 500.000 Karten für Frauen-EM bereits verkauft

Das Interesse an den Spielen bei der Frauen-Fußball-EM in England ist so groß wie nie zuvor. Schon fünf Tage vor dem am (heutigen) Mittwoch stattfindenden Eröffnungsspiel England gegen Österreich im ausverkauften Old Trafford Stadium wurde die 500.000-Ticket-Marke geknackt, Dienstagmittag waren rund 517.000 Karten weg. Zum Vergleich: 2017 kamen zu allen Partien in den Niederlanden 274.041 Fans. Das war bis dato Rekord. Interessierte aus 99 Ländern haben sich Karten gesichert.

