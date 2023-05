Mit Matthias Jaissle in die Champions League: Bei Red Bull Salzburg rollen jetzt wieder die Millionen

Die Bullen haben den Angriff von Sturm Graz mit einem intensiven Auftritt abgewehrt. Die Truppe von Matthias Jaissle zeigte in den Spielen der Meistergruppe, warum sie die Nummer eins bleibt.

Mit dem Gewinn des zehnten Meistertitels in der Bundesliga in Serie hat sich Red Bull Salzburg weiter in die Geschichtsbücher des heimischen Fußballs eingetragen. Platz eins bringt aber nicht nur viel Ehre, sondern auch sehr viel Geld. Österreichs Serienmeister fixierte mit dem Titelgewinn auch den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Und der spült wieder viele Millionen Euro in die Clubkassa. Mit diesen finanziellen Mitteln in der Hinterhand können die Bullen - für heimische Verhältnisse - hohe Summen ausgeben, ...