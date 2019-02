Start in die K.o.-Phase der Europa League: Das Team von Trainer Marco Rose wird als große Nummer anerkannt. Gegner FC Brügge hat schon Spielpraxis, aber es kriselt.

Noch kein Pflichtspiel im neuen Jahr in den Beinen und doch zuversichtlich - so reiste Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch nach Belgien. Eine gute Vorbereitungszeit, kaum Ausfälle im Team und die Gewissheit einer starken Herbstsaison in der Europa League lassen Trainer Marco Rose und sein Team hoffen, dass im Hinspiel des Sechzehntelfinales beim FC Brügge am Donnerstag (21 Uhr, live in Puls 4 und DAZN) der Grundstein für den Aufstieg gelegt werden kann.