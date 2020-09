Video: Salzburg flog trotz Coronafällen beim Gegner nach Israel

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat die Reise zum Play-off-Hinspiel zur Champions League bei Maccabi Tel Aviv am Montagvormittag angetreten. Trotz etlicher Corona-Infektionen beim Gegner soll die Partie am Dienstag (21.00 Uhr DAZN/Sky) durchgezogen werden, wie Salzburg-Sportchef Christoph Freund erklärte: "Aktuell ist es der Plan, dass das Spiel morgen stattfindet. Es müssen 13 gesunde Feldspieler plus 2 gesunde Torhüter sein, dann kann ein Spiel durchgeführt werden."

