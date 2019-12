Der Sportdirektor von Red Bull Salzburg verspricht attraktiven Fußball, der unterhält und Emotionen hervorruft. "Wenn dann noch ein bisschen Glück dazukommt, kann die Sensation gegen Liverpool gelingen."

Christoph Freund wirkt gelöst, als wäre ihm eine Last von den Schultern genommen worden. Die spektakulär verlaufende Champions-League-Gruppenphase hat FC Red Bull Salzburg und seinen Sportdirektor in Hochstimmung versetzt. Diese gipfelt am kommenden Dienstag im vielleicht größten Spiel, das je ...