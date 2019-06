Es geht um sehr viel zwischen Österreich und Deutschland bei der U21-Europameisterschaft in Udine. Dennoch regierte der Schmäh bei den Pressekonferenzen der Trainer Werner Gregoritsch und Stefan Kuntz am Tag davor.

Die Deutschen dominierten bisher bei ihren Siegen gegen Dänemark (3:1) und Serbien (6:1). Österreich kann aber mit einem vollen Erfolg noch Platz eins und den Aufstieg ins Halbfinale schaffen, vorausgesetzt die Serben helfen im Parallelmatch gegen Dänemark mit.

Doch mit den komplizierten Szenarien wollen sich die beiden Trainer nicht so genau beschäftigen. Dafür haben sie auf den Pressekonferenzen am Tag vor dem Spiel viel über das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland und ihr Verhältnis zueinander geplaudert. Welcher Ort wäre geeigneter dafür als Udine, wo einst Stefan Bierhoff nach seiner Zeit bei Austria Salzburg groß aufspielte und später Europameister wurde - übrigens mit einem DFB-Teamkollegen namens Stefan Kuntz?

Weil die Termine im Stadio Friuli unmittelbar aufeinander folgten, kam es auch zur direkten Begegnung von Werner Gregoritsch und Stefan Kuntz. "Servas, Kuntzi!", begrüßte der ÖFB-Coch seinen Kollegen laut und herzlich. Ausgetauscht habe man sich über Obstler, verriet Kuntz danach: "Da hat er mir etwas voraus", bekannte der 56-Jährige, der um Schnaps einen großen Bogen macht. Bei seinen Begegnungen mit Werner Gregoritsch habe er den ÖFB-Kollegen aber sehr zu schätzen gelernt: "Er ist ein sehr herzlicher und authentischer Mensch."

Überhaupt ist der DFB-U21-Coach ein Österreich-Freund, hat er doch hier sein erstes Schuljahr verbracht. Sein Vater Günter spielte zwei Jahre lang (1968 bis 1970) bei Austria Wien.

Über die österreichischen Spieler ist Kuntz naturgemäß gut informiert, sind doch viele von ihnen in der deutschen Bundesliga tätig. Gregoritsch hat zu einigen Akteuren der deutschen U21 sogar ein sehr enges Verhältnis: "Marco Richter spielt mit meinem Sohn Michael zusammen, daher bin ich schon mit seine Eltern zusammengesessen. Auch Luca Waldschmidt kenne ich, seit er in Hamburg Kollege von Michael war. Mich freut sehr, wie sie sich entwickelt haben."

Umgekehrt kann Kuntz' Assistent Antonio di Salvo wahrscheinlich die Gedankengänge von Gregoritsch gut durchschauen. Er war einst in Kapfenberg als Spieler des heutigen ÖFB-Teamchefs tätig gewesen.

Auf die Frage, was die Deutschen von den Österreichern lernen können, kam von Gregoritsch wie aus der Pistole geschossen: "Humor!" Das praktiziere er trotz aller notwendigen Disziplin auch im Umgang mit seinen Spielern. Das bestätigt auch sein Kapitän Philipp Lienhart: "Er ist immer für einen Spaß zu haben." Was er unter anderem unter Beweis gestellt hat, als er vor der Mannschaft eine gekonnte Gesangseinlage im Stil von Harry Belafonte zum Besten gab.

Sonst sorgen die jungen Kicker selbst für musikalische Untermalung in der Kabine. Für Trainer Gregoritsch ist das Anhören von Deutsch-Rap und ähnlichen Genres eine Qual. Stefan Kuntz ergeht es nicht besser, hoch im Kurs steht nach Siegen in der Kabine bei Jonathan Tah und Co. der Partyhit "Bierkapitän". Werner Gregoritsch drohte im Scherz: "Wir können Gabalier anbieten, wenn wir erfolgreich sind."