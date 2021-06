Video: UEFA ermittelt gegen Arnautovic, Urteil am Mittwoch erwartet

Der emotionale Ausraster von Marko Arnautovic nach seinem Tor zum 3:1-Endstand in Österreichs EM-Auftaktspiel am Sonntag gegen Nordmazedonien hat ein Nachspiel. Die UEFA hat wegen des Vorfalls einen Ethik- und Disziplinar-Inspektor eingesetzt. Dieser solle eine Untersuchung durchführen, gab die Europäische Fußball-Union Dienstagmittag bekannt. Ein Urteil erwartet der Vorsitzende der UEFA-Disziplinarkammer, der Kärntner Thomas Partl, "mit hoher Wahrscheinlichkeit" am Mittwoch.

Dieses Video liegt auf YouTube