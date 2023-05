Viele 19-Jährige müssen bei Red Bull Salzburg im Titelkampf Hauptrollen und Verantwortung übernehmen

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg muss am Sonntag stark ersatzgeschwächt beim LASK antreten. Im Titelkampf steht schon jetzt die nächste Generation in der Verantwortung.

Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga geht in die ganz heiße Phase. Tabellenführer Red Bull Salzburg steht vor der überaus heiklen Aufgabe, am Sonntag beim Tabellendritten LASK bestehen zu müssen. In Anbetracht der angespannten personellen Situation mit vielen verletzten bzw. gesperrten Profis wäre es keine sonderlich große Überraschung, könnten die formstarken Linzer den Bullen ein Bein stellen.

Bevor es dann am 21. Mai in der Red-Bull-Arena zum großen Showdown zwischen den Bullen und dem ersten Verfolger, Sturm Graz, kommt, ...