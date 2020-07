Vier Spiele pro Tag in Gruppenphase bei WM 2022 in Katar

Fußball fast rund um die Uhr: Der ohnehin schon außergewöhnliche Spielplan der WM 2022 in Katar ist um weitere Besonderheiten erweitert worden. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, werden in der Gruppenphase (21. November bis 2. Dezember) vier Partien pro Tag angepfiffen - mit Ausnahme des letzten Gruppen-Spieltages um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr MEZ.

SN/APA (AFP/Archiv)/GIUSEPPE CACACE Das Eröffnungsspiel findet im Al-Bayt-Stadionstatt