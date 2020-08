Vier Tage nach dem Test in Salzburg: Liverpool greift in England nach dem ersten Titel

Nicht nur in Österreich rollt der Ball ab diesem Wochenende wieder - sofern ein positiver Coronatest nicht zum Spielverderber wird wie in der ersten ÖFB-Cuprunde, in der nicht weniger als sieben Partien (!) aus exakt diesem Grund verschoben werden mussten.

Nur vier Tage nach dem 2:2 im Testspiel gegen Red Bull Salzburg geht es für den FC Liverpool gleich um den ersten Titelgewinn der Saison 2020/21. Englands Meister trifft am Samstag im Supercup, bekannt als Community Shield, im Londoner Wembley-Stadion auf FA-Cup-Sieger Arsenal. Im Vorfeld des ersten Bewerbsspiels schaltete sich auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in das Buhlen um Lionel Messi ein und streute dem sechsfachen Weltfußballer Rosen. "Wer würde Messi denn nicht gern in seiner Mannschaft haben?", sagte Klopp am Freitag. "Aber da gibt es keine Chance." Als Topkandidat für eine mögliche Verpflichtung des Argentiniers gilt Liverpools Ligarivale Manchester City. "Es würde ManCity natürlich helfen und es uns schwerer machen, sie zu schlagen", meinte Klopp, der einen solchen Wechsel dennoch begrüßen würde. "Messi hat noch nie in einer anderen Liga (als der spanischen) gespielt", sagte Klopp. "Fußball ist anders hier. Ich würde das gern sehen. Ich bin aber nicht sicher, ob es dazu kommt."

Ein anderer Superstar des Fußballs, der Portugiese Cristiano Ronaldo, hat sich unterdessen klar zu seinem Club Juventus Turin bekannt. "Während ich mich auf meine dritte Saison als Juventus-Spieler vorbereite, sind mein Geist und mein Ehrgeiz höher als je zuvor", schrieb der 35-Jährige auf Instagram. Bis auf Weiteres nicht auf der Fußballbühne zu sehen ist Paul Pogba. Der französische Weltmeister hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Quelle: SN