Vier Titel: Dietrich Mateschitz träumt mit Red Bull Salzburg und RB Leipzig

Dietrich Mateschitz steht mit den Bullen-Teams vor der erfolgreichsten Saison seit dem Einstieg des Getränkekonzerns.

Die Saison 2021/22 könnte für den Getränkekonzern Red Bull und seinen Besitzer, Dietrich Mateschitz, als die bisher erfolgreichste in die Geschichte eingehen. Die beiden Fußballteams der Bullen aus Leipzig und Salzburg haben beste Chancen, vier Titel zu gewinnen. Dass sowohl Red Bull Salzburg als auch RB Leipzig gemeinsam Pokale, die im Profibereich gewonnen wurden, in die Höhe stemmen, das gab es seit dem Einstieg von Red Bull in das Fußballgeschäft 2005 noch nie.

Schon möglich, dass Red-Bull-Boss Mateschitz ...