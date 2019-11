Vierte Niederlage in Folge für Hasenhüttl-Club Southampton

Southampton hat am Samstag die nächste Pleite kassiert. Durch das Heim-1:2 gegen Everton liegt der Club von Trainer Ralph Hasenhüttl in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin an vorletzter Stelle. Die "Saints" holten aus den vergangenen sieben Runden nur einen Punkt. Leicester City und Chelsea etablierten sich indes am Samstag in der Spitzengruppe der Premier League.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Hasenhüttl durchlebt eine harte Zeit mit seinem Team