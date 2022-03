Viertelfinale ohne Ronaldo und Co.: Der Champions League gehen die Superstars aus

Cristiano Ronaldo gab beim 0:1 gegen Atletico Madrid keinen einzigen Torschuss ab und scheiterte mit Manchester United im Achtelfinale. Zuvor war dort schon für Messi, Mbappé und Neymar mit Paris Saint-Germain Endstation.

So erwartungsgemäß Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ist - wenn auch nicht unbedingt mit einem Gesamtscore von 2:8 gegen den FC Bayern -, so überraschend kam das Aus am Dienstagabend für die Stars von Manchester United. Mit bekannten Mätzchen und einem Abwehrriegel wie in besten Zeiten zog Atlético Madrid Cristiano Ronaldo und Co. den Nerv.

Nach dem 0:1 von ManUnited im heimischen "Theatre of Dreams" fiel es den bekannt kritischen Clubikonen wie ...