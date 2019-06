Vize-Weltmeister Kroatien feiert zweiten Sieg in EM-Quali

Kroatien hat in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 den zweiten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Dank eines Eigentors von James Lawrence (17.) sowie eines Treffers von Ivan Perisic (48.) besiegte der Vize-Weltmeister am Samstag in Osijek Wales 2:1 (1:0). Der Anschlusstreffer durch David Brooks infolge eines unhaltbar abgefälschten Schusses kam für Gareth Bale und Co. zu spät.

In Gruppe H holte auch Island im dritten Qualispiel den zweiten Sieg, setzte sich zuhause gegen Albanien mit 1:0 (1:0) durch. Den einzigen Treffer erzielte Johann Gudmundsson (22.). Island ist punktegleich mit Frankreich und der Türkei (je 6), die ab 20.45 aufeinandertreffen, Dritter. Gnadenlos hat sich Russland präsentiert. Vor eigenem Publikum in Saransk fertigte die Truppe von Trainer Stanislaw Tschertschessow San Marino mit 9:0 (4:0) ab, Mann des Abends war Artjom Dsjuba mit vier Treffern (31./Elfer, 73.,76., 88.). Russland zog in Gruppe I mit 6 Punkten mit Leader Belgien gleich, der ab 20.45 Uhr Kasachstan empfing. In der Deutschland-Gruppe C feierte Nordirland mit dem 2:1 in Estland den dritten Sieg im dritten Spiel und ist vorerst Tabellenführer vor der DFB-Elf, die am Abend in Weißrussland gastierte. In Pool J besiegte Finnland Bosnien und Herzegowina 2:0 und liegt gleichauf mit den später in Griechenland geforderten Italienern (je 6) in Front. Ungarn kam u.a. dank zwei Treffern von Leipzig-Legionär Willi Orban (18., 53.) zu einem 3:1-Erfolg in Aserbaidschan und übernahm in Gruppe E punktegleich mit Vize-Weltmeister Kroatien (je 6) die Führung. Quelle: APA