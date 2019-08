Vor Austria - Apollon: Europacup-Bilanz gegen Zypern positiv

Die Bilanz von Österreichs Fußball-Europacup-Teilnehmer gegen zypriotische Clubs ist positiv, die jüngsten Duelle waren aber mehr als ausgeglichen. Vor dem Vergleich der Wiener Austria mit Apollon Limassol in Qualifikationsrunde drei der Europa League ist vor allem das Scheitern von Sturm gegen AEK Larnaka im vergangenen Jahr in Erinnerung. Die Grazer schieden mit dem Gesamtscore von 0:7 aus.

Die Austria nahm in der Europa-League-Qualifikation (3. Runde) im Sommer 2017 die Hürde AEL Limassol knapp. Nach einem 0:0 in Wien gewannen die Violetten auswärts mit 2:1, wobei das Siegestor durch Felipe Pires erst kurz vor dem Schlusspfiff fiel. Es war in bisher elf K.o.-Duellen der achte Erfolg eines österreichischen Vereins.

Die Austria empfängt Apollon am Donnerstag in der Generali Arena (20.30 Uhr), das Rückspiel auf Zypern folgt eine Woche später. Der Sieger steht im Europa-League-Play-off, in dem Ende August der Sieger aus PSV Eindhoven gegen Haugesund wartet.

Quelle: APA