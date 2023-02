Vor dem Rückspiel gegen Red Bull Salzburg: José Mourinho fordert Emotionen

Startrainer José Mourinho schwört ganz Rom auf das Rückspiel gegen Red Bull Salzburg ein: Mit Leidenschaft und Euphorie hofft der Portugiese den Aufstieg doch noch zu schaffen.

Auf dem grünen Rasen kann der AS Rom derzeit nicht überzeugen. Das sieht auch Trainerfuchs José Mourinho. In der Serie A mühten sich die Hauptstädter am Sonntag zu einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Hellas Verona und sind, trotz durchwachsener Wochen, zumindest weiterhin auf Champions-League-Kurs. Dass die Roma nicht in Topform ist, war aber neuerlich zu sehen. Ohne Paulo Dybala und Luca Pellegrini - beide sollten am Donnerstag einsatzbereit sein - erspielte sich die Mourinho-Elf gegen den Abstiegskandidaten nur wenige Torchancen, dank ...