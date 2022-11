Vor der Fußball-WM: Homophobie ist in Katar allgegenwärtig

Die WM intensiviert nun die Debatte über Homophobie in der Golfregion. Die Rechte für Homosexuelle bleiben eingeschränkt.

Der katarische Mediziner Nasser Mohamed wollte seine Homosexualität nicht länger verstecken. Er gab seinen Besitz in der Heimat auf, kappte Beziehungen zu Familie und Freunden - und lebt inzwischen in San Francisco. In sozialen Medien und in Interviews berichtet Nasser Mohamed von seiner Geschichte.

"Als schwuler Mann lebt man dort in ständiger Angst"

"In Katar versucht man, unsere Existenz zu zensieren", sagte er der BBC. "Als schwuler Mann lebt man dort in ständiger Angst. Man muss ...