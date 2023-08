Vorweggenommenes Finale Schweden - USA schon im Achtelfinale

Zwei Tage nach dem Ende einer Gruppenphase mit vielen Überraschungen startet bei der Frauen-Fußball-WM mit dem Achtelfinale zwischen der Schweiz und Spanien am Samstag (07.00 Uhr) die K.o.-Phase.

Die Ibererinnen wollen in Auckland ihrer Favoritenrolle gerecht werden und erstmals in ein WM-Viertelfinale vorstoßen. Die Japanerinnen matchen sich am selben Tag (10.00) in Wellington mit Österreichs Nations-League-Gegner Norwegen um ein Viertelfinal-Ticket.

Großes Highlight im Achtelfinale ist die Begegnung zwischen Titelverteidiger USA und Schweden. Die Sonntag-Partie in Melbourne könnte gut und gerne von der Paarung her ein Finale sein, es treffen die Nummer eins und drei der Welt aufeinander. Aufgrund des bisherigen Turnierverlaufs wäre es keine Überraschung, wenn die Erfolgsserie des Weltmeisters von 2015 und 2019 gegen Schweden reißt. Drei seiner fünf letzten Pflichtspiel-Niederlagen hat das US-Team gegen Schweden kassiert. Bereits ausgeschieden sind andere Größen wie Brasilien, Olympiasieger Kanada und China.

"Wir werden sie nicht unterschätzen", erklärte Stürmerin Rebecka Blomqvist. Coach Peter Gerhardsson hat keine Angst: "Wenn man den Titel will, bekommt man es früher oder später mit einem Gegner dieser Klasse zu tun."

Die Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse wertet die Technische Studiengruppe der FIFA (TSG) als Beleg dafür, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Nationalteams global verbessert hat. Die Daten der Gruppenspiele würden zeigen, dass die Abwehrreihen besser als früher organisiert und die Torfrauen besser positioniert sind. "Vorbei sind die Zeiten der totalen Vorhersehbarkeit", sagte TSG-Chefin Jill Ellis.

Zuschauerrekord wird erwartet

Die WM wird aufgrund der Aufstockung des Teilnehmerfeldes die bestbesuchte aller Zeiten sein. Sie ist aber auch auf dem besten Weg, den 2015 in Kanada aufgestellten Rekord pro Spiel zu brechen. Das sagte James Johnson, der australische Fußball-Verbandschef, am Freitag. Bisher haben mehr als 1,2 Millionen Fans die Drehkreuze passiert, und die Organisatoren gehen davon aus, dass die Zahl bis zum Ende des Turniers am 20. August auf 1,9 Millionen steigen wird. In Kanada waren 2015 im Schnitt rund 26.000 Fans in den Stadien, in Australien/Neuseeland sind es bisher über 30.000.

Schweizer Riegel hielt bisher

Vor bestimmt erneut guter Kulisse geht es für Spanien um einen historischen Erfolg. Nach der Gruppenphase bei der Premiere 2015 und dem Achtelfinale 2019 soll es diesmal zumindest noch eine Etappe weitergehen. Das wäre auch nach dem Geschmack von Weltfußballerin Alexia Putellas, die nach ihrer überstandenen Verletzungspause im Turnier bisher nur eine Nebenrolle spielte. Immerhin bekam die Barcelona-Akteurin von Mal zu Mal mehr Spielzeit, beim bitteren 0:4 gegen Japan war es rund eine Stunde. Ana-Maria Crnogorcevic, Rekord-Nationalspielerin der Eidgenössinnen, ist seit drei Jahren Clubkollegin von Putellas beim FC Barcelona und sagt: "Ihr fehlen die Spielminuten." Sie glaubt an die Überraschung: "Spanien ist auf dem Papier Favorit, aber Japan hat gezeigt, wie man Spanien schlägt."

Gegen die Eidgenossinnen wartet auf Spanien jeenfalls eine schwierige Aufgabe, haben diese doch wie auch Japan und Jamaika in den drei Gruppenspielen kein einziges Gegentor hinnehmen müssen. Allerdings haben die Schweizerinnen offensiv wenig überzeugt und von ihren zwei Treffern nur einen aus dem Spiel erzielt. Eine Steigerung ist wohl notwendig, um das Achtelfinale bei der bisher einzigen WM-Teilnahme 2015 zu toppen.

Schwerstarbeit wartet auch auf Norwegen. Ada Hegeberg und Co. kamen mit Mühe weiter, der einzige Sieg gelang mit einem 6:0 gegen die Philippinen gegen einen absoluten Underdog. Nun bietet sich als Außenseiter die Möglichkeit, gegen die bisher überzeugenden Japanerinnen zu überraschen.