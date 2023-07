Voss-Tecklenburg: Caicedo "großartige junge Spielerin"

Das kolumbianische Supertalent Linda Caicedo traf mit einem Traumtor gegen die deutschen Damen zur Führung und sorgte immer wieder für Gefahr. In der Vorbereitung auf die Partie war sie auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen.

dpa

Martina Voss-Tecklenburg gratulierte Kolumbiens Supertalent Linda Caicedo unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Zur Situation der 18 Jahre alten Torschützin äußerte sich die Bundestrainerin wenig später aber auch nachdenklich. "Ich hoffe und wünsche mir, dass man gut auf sie aufpasst", sagte Voss-Tecklenburg am Sonntag nach dem 1:2 der DFB-Auswahl in Sydney.

Caicedo hatte in der 52. Minute mit einem Traumtor zur Führung gegen Deutschland getroffen. "Dass sie eine großartige junge Spielerin ist, das wussten wir schon vorher", sagte Voss-Tecklenburg. In der Schlussphase hatte die Stürmerin aber länger behandelt werden müssen, ausgewechselt wurde sie erst in der Nachspielzeit.

Zusammengebrochen am Trainingsplatz

In der Vorbereitung auf die Partie war sie auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen.

"Es ist nichts, worüber wir uns Gedanken machen müssen", sagte Kolumbiens Co-Trainer Angelo Marsiglia. "Ihr Puls war etwas beschleunigt, aber es war kein Problem." Caicedo sei müde gewesen.

Bei der für Real Madrid spielenden Angreiferin war im Alter von 15 Jahren Eierstockkrebs festgestellt worden.