WAC-Gegner Basaksehir gewann in türkischer Liga

Istanbul Basaksehir kann mit einem Erfolgserlebnis aus der nationalen Liga in das Fußball-Europa-League-Duell mit dem WAC am Donnerstag gehen. Der Club aus der türkischen Metropole setzte sich am Samstag zu Hause gegen Göztepe 2:1 durch. Den ersten Treffer besorgte der Ex-Salzburger Fredrik Gulbrandsen bereits in der 11. Minute, in der Nachspielzeit traf der Slowake Martin Skrtel zum Endstand.

Basaksehir empfängt den WAC am Donnerstag (18.55 Uhr). In der Europa-League-Gruppe J sind die noch sieglosen Türken mit bisher nur einem Punkt Tabellenletzter. Wolfsberg steht mit vier Punkten ex aequo mit AS Roma an der Spitze. Quelle: APA