WAC-Gegner Roma versprüht Champions-League-Flair in Graz

Der Wolfsberger AC bekommt es bei seinem Heim-Debüt in der Europa League mit einem Gegner mit Champions-League-Flair zu tun. Die AS Roma stand 2018 im Halbfinale der Fußball-Königsklasse, nach einer verunglückten Saison müssen die "Giallorossi" heuer mit dem zweithöchsten Europacup-Bewerb vorlieb nehmen. Die Favoritenrolle haben Edin Dzeko und Co. am Donnerstag (18.55 Uhr) selbsterklärend inne.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Ranieri will mit der Roma wieder Erfolge feiern