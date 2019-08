WAC-Gegner Roma verstärkte sich mit Smalling von ManUnited

Die AS Roma, einer der WAC-Gegner in der Gruppe J der Europa League, hat sich am Freitag mit Innenverteidiger Chris Smalling verstärkt. Der 29-jährige Engländer kommt für drei Millionen Euro leihweise bis Saisonende von Manchester United, wie die Römer am Freitagabend mitteilten.

Gleichzeitig gaben die "Giallorossi" bekannt, dass zwei andere Akteure für den Rest der Spielzeit an Serie-A-Konkurrenten verliehen werden: Der französische Stürmer Gregoire Defrel (28) an seinen Ex-Club US Sassuolo, der schwedische Tormann Robin Olsen (29) an Cagliari. Roma-Trainer Paulo Fonseca warnte am Freitag bereits davor, den WAC zu unterschätzen. "Wolfsberg wird besonders motiviert sein. Wir kennen diesen Club nicht sehr gut und müssen ihn daher genau studieren, um mögliche Überraschungen zu vermeiden", betonte der 46-jährige Portugiese.