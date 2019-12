Der WAC hat in seinem letzten Saisonmatch in der Fußball-Europa-League ein 2:2 bei AS Roma geholt. Ein Eigentor von Alessandro Florenzi (10.) und ein Treffer von Shon Weissman (63.) sorgten für den Punktgewinn der Kärntner. Für die Italiener scorten Diego Perotti (7./Elfmeter) und Edin Dzeko (19.).

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Weissman köpfelt zum 2:2 ein