WAC kassiert gegen Dinamo Zagreb auch daheim Niederlage

Der WAC hat in der Europa League die zweite Niederlage in Folge kassiert. Drei Wochen nach der 0:1-Niederlage in Kroatien mussten sich die Kärntner auch im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb geschlagen geben. Kroatiens Serienmeister siegte in Klagenfurt mit 3:0 und baute seine Tabellenführung damit aus. Die Wolfsberger sind nun Dritter, auf den Zweiten Feyenoord Rotterdam fehlt den Kärntnern aber nur ein Zähler.

SN/APA/GERT EGGENBERGER In Klagenfurt jubelten nur die Zagreber