WAC unterliegt Mönchengladbach in der Europa League mit 0:1

Für den Wolfsberger AC endet das Abenteuer Europa League noch im Herbst. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlagen die Kärntner am Donnerstag trotz guter Leistung mit 0:1.

Beim Wiedersehen mit seinen einstigen Lieferinger Akademie-Trainerkollegen Marco Rose und Alexander Zickler hatte Mohamed Sahli eine neuerliche Überraschung ins Auge gefasst. Tatsächlich präsentierte sich der WAC auch beim internationalen Debüt des Interimstrainers ausgezeichnet. Torlos ging es nach einer offenen Partie vor 13.000 Zuschauern in der Grazer Merkur-Arena in die Halbzeit, auch nach der Pause hielt der WAC gut mit. Bei einem möglichen Foul an Romano Schmid im Strafraum blieb der Elferpfiff aus (47.).

In der 60. Minute schlugen die Gladbacher eiskalt zu, Lars Stindl verwertete nach einem perfekt gespielten Konter eine Flanke von Oscar Wendt. Mönchengladbach mit dem Salzburg ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer vergab in der Folge einige Sitzer zur Entscheidung, auf der Gegenseite scheiterte Mario Leitgeb mit einer guten Kopfballgelegenheit an Torhüter Yann Sommer (76.).

Das letzte Gruppenspiel in zwei Wochen bei AS Roma hat damit für den WAC nur noch statistischen Wert. Die Römer schufen sich mit einem 3:0-Sieg im Parallelspiel gegen Basaksehir eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag. Roma liegt punktgleich hinter Mönchengladbach auf Platz zwei.

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker:

Quelle: SN